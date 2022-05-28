2022/05/28 | 00:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اخمدت فرف الدفاع المدني اليوم السبت، حادث حريق اندلع داخل عدة مخازن مخالفة مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الإشتعال تحتوي على خزين متنوع من المواد المنزلية البلاستيكية في منطقة الوزيرية في بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “طوقت وعزلت فرق الدفاع المدني المخازن المحترقة عن ما يجاورها من مخازن […]

ظهرت المقالة صور: نيران تجتاح مخازن تجارية في بغداد والدفاع المدني يقتحم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: نيران تجتاح مخازن تجارية في بغداد والدفاع المدني يقتحم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: نيران تجتاح مخازن تجارية في بغداد والدفاع المدني يقتحم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).