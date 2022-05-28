ما يشبه السرد ( 5 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/05/28 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي ما يشبه السرد ( 5 ) مرت عليه ليلة كاملة وهو على قارعة الطريق .



بكى طويلاً وتمرغ كثيراً في التراب ، ولكنه لم يفلح في تحرير يديه او ساقيه من القماط الذي شدوه حوله بقوة .



وأخيراً توقف عن البكاء والحركة وسقط في غيبوبة عميقة من النوم نتيجة الإجهاد والعطش والجوع .



نساء حي البلدة القريب خرجن فجراً لجمع الحطب ، ذلك هو اول نشاط يقمن به في نهارهن الجديد .



يتركن افراد عوائلهم مستسلمين لإغفاء ......





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