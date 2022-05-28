ما يشبه السرد ( 5 ) - اسماعيل شاكر الرفاعي

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي ما يشبه السرد ( 5 ) مرت عليه ليلة كاملة وهو على قارعة الطريق .
بكى طويلاً وتمرغ كثيراً في التراب ، ولكنه لم يفلح في تحرير يديه او ساقيه من القماط الذي شدوه حوله بقوة .
وأخيراً توقف عن البكاء والحركة وسقط في غيبوبة عميقة من النوم نتيجة الإجهاد والعطش والجوع .
نساء حي البلدة القريب خرجن فجراً لجمع الحطب ، ذلك هو اول نشاط يقمن به في نهارهن الجديد .
يتركن افراد عوائلهم مستسلمين لإغفاء ......
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