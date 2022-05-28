مجرد رؤيا …… - منصور الريكان

2022/05/28 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصور_الريكان 1عدنا من صلب القضبان المصفوفة بالعوسج نسترخيْ وندلل صاحبنا القابع في الظلمة محفوراً في صدغ التاريخِ تقاويم دلالات الرائج بالقبح استتر الآن ولي شاهدة المعنى هل هاجت عصفورة قلبٍ مبثوثٍ بالرمضاءِ وأسدَلتَ الغيم المحفور بوهج الشمسْ مجرد همسْ ……….. هذا ما جربه الحاوي في ذات الألسنة الجرداءِ وسلسل صيغ المتباهي بوعيد غائبْ رحىً وكآباتٍ وسلام المجد لهذا المحفورْ قمر ......





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