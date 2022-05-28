مسعى عراقي في فرنسا لجذب مستثمري الطاقة وماكرون يهاتف بارزاني حول الوضع الأمني

2022/05/28 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬الزمان‭ ‬ ‮ ‬تشاور‭ ‬الرئيس‭ ‬الفقرنسي‭ ‬ماكرون‭ ‬هاتفيا‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬لإقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني،‭ ‬و‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي‭ ‬الكردستاني‭.‬ وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إنهما‭ ‬ناقشا‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وكردستان‭ ‬العراق‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬والتدخلات‭ ‬الاجنبية‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬ وقدم‭ ‬ماكرون‭ ‬تعازيه‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬طفلين‭ ‬الخميس‭ ‬بقصف‭ ‬صاروخي‭ ‬نسبه‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ […]

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