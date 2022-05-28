الحزام الأخضر داخلي وليس خارجياً

2022/05/28 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يظن‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬انّ‭ ‬الحزام‭ ‬الأخضر‭ ‬الذي‭ ‬يقي‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬العواصف‭ ‬الترابية‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬محيط‭ ‬اية‭ ‬مدينة‭ ‬مثل‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬العسكرية‭ ‬ليمنع‭ ‬موجات‭ ‬التراب‭ ‬التي‭ ‬ذاق‭ ‬العراق‭ ‬مرارتها‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬ ‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬الاوربية،‭ ‬وفي‭ ‬لندن‭ ‬مثلا،‭ ‬هناك‭ ‬تصميم‭ ‬اجباري‭ ‬للعواصم‭ ‬والمدن‭ ‬في‭ ‬ترسيم‭ ‬مساحات‭ ‬البناء‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ […]

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