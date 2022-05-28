موقفان أمريكي واسرائيلي من تشريع البرلمان العراقي قانون تجريم التطبيع

2022/05/28 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬بيروت‭-‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ أصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بيانا‭ ‬ادانت‭ ‬فيه‭ ‬تشريع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭ ‬قانونا‭ ‬يجرم‭ ‬التطبيع‭ ‬او‭ ‬أي‭ ‬صيغ‭ ‬العلاقة‭ ‬والتخابر‭ ‬والاتصال‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭.‬وقال‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نعادي‭ ‬الديانات‭ ‬ولكن‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬والتطرف‭ ‬والظلم‭.‬ ‭ ‬وتنص‭ ‬العقوبة‭ ‬على‭ ‬الإعدام‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬والوزراء‭ ‬والنواب‭ ‬الى‭ ‬مستوى‭ ‬مدير‭ […]

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