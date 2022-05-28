2022/05/28 | 01:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PhMN9eXyrnE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: القوى السياسية التي تمتلك فصائل السلاح ترفض التدخلات الأممية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نزار حيدر: القوى السياسية التي تمتلك فصائل السلاح ترفض التدخلات الأممية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).