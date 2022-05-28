2022/05/28 | 01:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d3bcyPEuPvk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تركيا تواصل خرق السيادة العراقية بعملياتها العسكرية بذريعة وجود حزب العمال) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تركيا تواصل خرق السيادة العراقية بعملياتها العسكرية بذريعة وجود حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).