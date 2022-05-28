2022/05/28 | 01:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6_6fu-9Co6Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في ذكرى رحيله شيخ المدربين عمو بابا | ايام عراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في ذكرى رحيله شيخ المدربين عمو بابا | ايام عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).