صحة واسط تسجل أكثر من 22 حالة تسمم غذائي في أحد المواكب

2022/05/28 | 01:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، السبت، تسجيل أكثر من 22 حالة تسمم غذائي في أحد المواكب.

وقالت الدائرة في بيان، انها "سجلت اكثر من 22 حالة تسمم غذائي في احد المواكب والحصيلة بازدياد".

واضافت، انه "تم نقلهم الى المستشفيات بعجلات الاسعاف وتلقيهم العلاج الطبي اللازم ووضعهم في تحسن".

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