الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على احد الارهابيين وتضبط كميات من الاعتدة والمتفجرات في الانبار وديالى

2022/05/28 | 01:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعمليات منفصلة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشعبتي استخبارات الفرقتين الاولى والعاشرة من مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من قيادة القوات البرية متمثلة فوج المغاوير الثالث لقيادة عمليات الجزيرة والفوج الرابع لواء المشاة ٣٨وفوج المشاة الالي للفرقة الاولى اثمرت عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤إرهاب في سيطرة الحقلانية بالانبار .فيما تمكنت القوة ذاتها من ضبط(٤٢ عبوة ناسفة، ٢٦ مسطرة تفجير، ٢٠ بطارية٩فولت،١٧ قنبرة هاون، ١٥ سبحة تفجير، ١٥ م فتيل تفجير،٦ قراصات تفجير ، ٤ قوالب سيفور،٣ اجهزة تفجير ،٢ جهاز لاسلكي)حيث تم تسليم الارهابي الى جهة الطلب اصوليا.فيما تكفلت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا

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