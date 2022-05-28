2022/05/28 | 01:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يحصل ذلك من قبل في التاريخ الأميركي – الصفحات الأولى للجرائد، نشرت قصصاً عن شخصين، رجل وامرأة، يخدمان في المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وكلاهما من العرق الأسود.

العديد من المقالات كانت عن كيتانجي براون جاكسون، القاضية الليبرالية التي وافق عليها مجلس الشيوخ،

لتكون أول امرأة سوداء تخدم في المحكمة العليا منذ 247 عاماً.

والعديد من المقالات تحدثت عن كلارنس توماس، القاضي المحافظ، الذي تؤيد زوجته علناً، نظرية المؤامرة الجنونية القائلة، إن دونالد ترامب هو الفائز الحقيقي في انتخابات 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسات المحكمة العليا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسات المحكمة العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).