بوتين: سنوسع عملية الدفع بالعملات الوطنية لشركاء روسيا

2022/05/28 | 01:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حكومته تواصل تنفيذ إجراءات لمواجهة العقوبات التي فرضتها "الدول غير الصديقة" على موسكو.

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