ليون تروتسكى:فصول من مذكراتي 1918: هل سيتخلص الحلفاء من الفرصة الأخيرة؟. - عبدالرؤوف بطيخ

2022/05/28 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ الى كل شعوب وحكومات الدول المتحالفة:توقفت مفاوضات السلام في بريست ليتوفسك ، بين وفد الجمهورية الروسية ووفود ألمانيا والنمسا والمجر وتركيا وبلغاريا لمدة عشرة أيام حتى الثامن من يناير ، بهدف منح دول الحلفاء الفرصة الأخيرة المشاركة في المفاوضات اللاحقة وتأمين نفسها ضد كل عواقب سلام منفصل بين روسيا والدول المعادية.تمت صياغة برنامجين في بريست ليتوفسك.الأول: يعبر عن آراء مجلس السوفييت لع ......





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