إلى رابطة سبارتاكوس في ألمانيا والحزب الشيوعي النمساوي الألماني( 1919) ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ

2022/05/28 | 02:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ أيها الرفاق!: إننا نتابع نضالكم وأفعالك تحت راية الاشتراكية الثورية بأكبر قدر من الفرح.



يحدث أنك تخوض كفاحًا في ظروف صعبة بشكل غير عادي.التدخل الهمجي للإمبريالية الأنجلو-فرنسية-أمريكية التي أرسلت حتى جيوش ملونة ضد الثورة العالمية المشتعلة ؛ السياسة الغادرة للاشتراكيين في الحكومة الذين يتبعون تحت شعار الجمهورية الاشتراكية سياسة حماية "النظام" الرأسمالي وحرمة الملكية الخاصة المقدسة ؛ - التعبئة ا ......





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