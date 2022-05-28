زيلينسكي يعلق على الوضع في دونباس مع تقدم القوات الروسية

2022/05/28 | 02:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، الوضع الحالي في منطقة دونباس بأنه "صعب للغاية"، مع استمرار القوات الروسية في تحقيق مكاسب متزايدة في المنطقة الشرقية.

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