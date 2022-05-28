شرقي أوكرانيا.. مخاوف من تكرار ما حصل في ماريوبول

2022/05/28 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد المخاوف من تكرار سيناريو الدمار والفظائع الذي تعرضت له مدينة ماريوبول في منطقة دونباس الصناعية شرق أوكرانيا، والتي يسيطر عليها انفصاليون مدعومون من روسيا.

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