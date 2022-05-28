حملة ضدّ مرتكبي الدكات العشائريَّة في بغداد

2022/05/28 | 03:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

شنّت قيادة عمليات بغداد حملة كبيرة ضد مرتكبي الدكات العشائريَّة، وذلك للحدِّ من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالردِّ السريع

والفوري.

وذكر بيان لإعلام قيادة العمليات أنَّ "الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أنَّ "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين بالدكة العشائرية (أطراف النزاعات) ومصادرة الأسلحة والأعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق (مدينة الصدر، الصليخ) بجانب الرصافة".

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