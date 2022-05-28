حين يجود الصهاينة تجود أميريكا... - محمد الحنفي

2022/05/28 | 04:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي وحين يجود الله...بالمغفرة...يجود عيسى...بالتجازو...ويجود محمد...بالشفاعة...يوم القيامة...ويجود النظام...أي نظام...يحكم...بعض بلاد العب...بالريع...على كل العملاء...على كل من قدم...أي خدمة...لأي نظام...لتصير شوارع...كل المدن...ممتلئة...بعملاء العملاء...حتى ينالوا...النصيب...من الريع...حتى يعم الرخاء...كل ......





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