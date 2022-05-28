محمد صلاح يتحدث مجددا عن المفاوضات مع ليفربول.. و

2022/05/28 | 04:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، إن المفاوضات مازالت مستمرة بينه وبين ناديه ليفربول بشأن تجديد عقده، وأضاف أنه بحسب العقد الحالي، مستمر حتى الموسم المقبل.

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