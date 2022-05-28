2022/05/28 | 04:45 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OBiylY8wUB4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في الأنبار .. "طبيب اليتامى" يمد يد العون للمتعففين) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في الأنبار .. "طبيب اليتامى" يمد يد العون للمتعففين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).