2022/05/28 | 05:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت طفلة تبلغ 11 عاما نجت من المجزرة المروعة التي شهدتها مدرسة ابتدائية بولاية تكساس، أنها لطخت نفسها بدماء زميل لها في المدرسة لقي مصرعه في محاولة للاحتماء من مطلق النار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميا.. طفلة تكشف كيف نجت من مجزرة المدرسة في تكساس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميا.. طفلة تكشف كيف نجت من مجزرة المدرسة في تكساس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).