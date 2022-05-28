أوكرانيا تحذر من

2022/05/28 | 05:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن ما يقرب من نصف إنتاج بلاده من الحبوب لا يمكن تصديره حيث تواصل روسيا إغلاق طرق التصدير الرئيسية للبلاد عبر البحر الأسود وبحر آزوف، واصفًا الوضع بأنه "كارثة" محتملة للأمن الغذائي العالمي.

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