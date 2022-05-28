بيان أميركي هولندي حول ناقلة النفط

2022/05/28 | 05:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت الولايات المتحدة الأميركية وهولندا في بيان مشترك على دعم جهود الأمم المتحدة لمواجهة وتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط صافر في منطقة البحر الأحمر.

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