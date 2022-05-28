الإفراج عن ناشطة باكستانية بكفالة في قضية إساءة للجيش

2022/05/28 | 06:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت السلطات الباكستانية بكفالة استباقية عن ناشطة في مجال حقوق المرأة، الجمعة، في خطوة تحميها من الاعتقال بعد أن اتهمها الجيش بالتشهير بالقائد العسكري للبلاد، على حد قول محامية.

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