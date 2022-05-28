حول مفهوم المحترف الثوري وضرورة الاجتهاد النظري - التيتي الحبيب

2022/05/28 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب في نظريته حول الحزب اعتمد لينين على مفهوم المحترف الثوري كجواب على واقع الطبقة العاملة التي تعاني من آثار وعراقيل النزعة الاقتصادوية والعفوية والتجريبية هذا من جهة،ومن جهة أخرى، كجواب على ما يستلزمه النضال السياسي الثوري ضد الماكينة القمعية التي تسلطها الدولة على المناضلين وعلى تنظيمات الحزب وخلاياه بهدف منعه من مراكمة التجارب والاستفادة من الدروس.



إن الشغل الأول للأجهزة البوليسية هو ......





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