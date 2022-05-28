رسائل.. دزيرجينسكي (2) - محمد الأشقر

2022/05/28 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الأشقر من رسائل السجن.



الثوري الروسي فليكس دزيرجينسكيتم التعريب من موقع: Marxists’ Internet Archive.____________22 أكتوبر 1905… أرغب في رؤية الجمال في الطبيعة، وأراه في البشر وابداعاتهم، حتى اتمكن من تهذيب روحي وصقلها حالة الزهد التي تملكتني هي بلا شك غريبة عني.



أرغب في أن أصير أبا، وأن أغرس في نفس هذا المولود كل روائع الأرض، حتى أرى كيف سيتفتح تحت أشعة ح ......





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