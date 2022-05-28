الإنفاق العالمي على التسليح يصل إلى معدلات قياسية - سيد صديق

2022/05/28 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_صديق في ظل تفشي الفقر حول العالم..الإنفاق العالمي على التسليح يصل إلى معدلات قياسيةوفقًا لبياناتٍ جديدة أصدرها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تجاوز الإنفاق العالمي على التسليح 2 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق.



كان العام الماضي هو سابع عام على التوالي في زيادة الإنفاق العسكري العالمي، وقد تضاعف إجمالي الإنفاق هذا القرن عن سابقه.يأتي ذلك في وقتٍ تعاني فيه مليارات البش ......





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