2022/05/28 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شن هجوم جديد على العاصمة الأوكرانية كييف، ويخطط "لتحقيق النصر" في أوكرانيا بحلول الخريف المقبل، وفقا لما نقلته "الإندبندنت" عن موقع إخباري مستقل في لاتفيا.

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