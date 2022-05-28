"الإلحاد بالسعودية والإساءة للذات الإلهية" وربطها برؤية 2030 يشعل جدلا بين أمير وناشط يمني

2022/05/28 | 08:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تغريدة نشرتها الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد حول التشكيك في "المحرقة النازية" في الغرب جدلا مع الناشط اليمني، علي البخيتي، الذي استند برده على ربط "الإلحاد والإساءة للذات الإلهية" برؤية المملكة 2030.

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