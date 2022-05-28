الأرجنتين تعلن عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

2022/05/28 | 08:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الأرجنتين، اليوم السبت عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود.وقالت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان إن “نتيجة فحص الـ “بي سي” لأول حالة يشتبه بإصابتها بجدري القرود جاءت إيجابية”.وأضاف البيان أن المصاب يخضع للعلاج، في حين تتم مراقبة المخالطين المقربين منه الذين لم تظهر عليهم حتى الآن أية أعراض.وأفادت […]

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