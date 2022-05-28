ليفربول يتلقى أنباء سارة قبيل مواجهة ريال مدريد

2022/05/28 | 08:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تراجعت مخاوف ليفربول بشأن الإصابات قبيل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، والمقرر في باريس اليوم السبت، إذ عاد لاعبا وسط “الريدز” فابينيو، وألكانتارا إلى تدريبات الفريق.وكان ألكانتارا يمثل أكبر مصدر قلق للمدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، بعد خروج الدولي الإسباني مصابا في الشوط الأول من فوز الفريق 3-1 على وولفرهامبتون، […]

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