2022/05/28 | 08:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعين مقطع فيديو للرئيس الأمريكي، جو بايدن، في حديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين وانضمام العديد من الدول للعقوبات المفروضة على روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زلة لسان جديدة من بايدن بحديث عن روسيا وكوريا الشمالية يثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زلة لسان جديدة من بايدن بحديث عن روسيا وكوريا الشمالية يثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).