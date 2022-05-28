أوكرانيا تتوقع

2022/05/28 | 09:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح مسؤول بالمخابرات الدفاعية الأوكرانية أن يكون موعد انتهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في نهاية العام الحالي.

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