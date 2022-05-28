حيلة أم حقيقة؟ ما وراء خفض روسيا أسعار الفائدة بعد انتعاش الروبل؟

2022/05/28 | 09:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت روسيا أسعار الفائدة، الخميس، حيث أدى انتعاش الروبل - المدعوم بعائدات النفط والغاز القوية والدعم الحكومي - إلى تخفيف بعض الضغط عن اقتصادها المتذبذب.

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