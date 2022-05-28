رمضان قديروف: بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا

2022/05/28 | 09:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشر الزعيم الشيشاني تسجيلا مصورا حذر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني إلى “العودة إلى رشده” وقال رمضان قديروف في التسجيل المصور الذي نشره على صفحته الرسمية على تطبيق المراسلة “تيليغرام”، إن أوكرانيا “صفقة منتهي”، مضيفا “إذا تم إصدار أمر بعد أوكرانيا، فسنعرض لكم (بولندا) ما الذي […]

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