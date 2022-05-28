2022/05/28 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثةٍ لافتةٍ وغريبةٍ من نوعها،

أثارت ضجةً كبيرة، طفلٌ لم يبلغُ

العاشرةَ من عمره بعد، دفعهُ الشغفُ وحب

الاستطلاعِ الى اجتياز سبعِ نقاطِ

تفتيشٍ داخل مطار النجف الدولي ثاني

أكبرِ مطارٍ في العراق، قبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“طفل مطار النجف” تفاصيل الحادثة بالكامل) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“طفل مطار النجف” تفاصيل الحادثة بالكامل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).