2022/05/28 | 09:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:لطيف القصاب

عنوان المجموعة يرمز إلى الشعر

الوجداني في جزئه: ( أغاني الصباح)، وإلى

الشعر السياسي في جزئه: ( أغاني المساء)

والمجموعة تشتمل على أربعين قصيدة

بتواريخ مختلفة، منهما نصّان أقرب إلى

الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غناء في حدائق نقابة المعلمين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غناء في حدائق نقابة المعلمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).