دراسة : كبح أنواع الأوكسجين النشطة يخفض من احتمال إخصاب النباتات

2022/05/28 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت مؤسسة العلوم الروسية أن كبح أنواع الأوكسجين النشطة يخفض من احتمال إخصاب النباتات بسبب انخفاض مستوى بيروكسيد الهيدروجين الذي يسرع عمليتي إنبات البذور والتكاثر، وفقا لخبراء روس.ويشير الخبراء، إلى أن مفهوم أشكال الأوكسجين النشطة، يتحكم في إنبات حبوب اللقاح كعامل مهم ونمو النباتات، أصبح معروفا خلال السنوات العشر الأخيرة.[…]

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