2022/05/28 | 09:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى ملعب “ستاد دو فرانس”، في العاصمة باريس، الذي سيكون مسرحا لموقعة ريال مدريد وليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا.وتقام المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت السعودية، الـ19:00 بتوقيت غرينيتش.وأحرز ريال مدريد وليفربول، 19 لقبا سويا في المسابقة القارية الأولى، بواقع 13 لقبا […]

ظهرت المقالة الموعد والتشكيلة المتوقعة لملحمة الريال وليفربول في نهائي دوري الأبطال أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموعد والتشكيلة المتوقعة لملحمة الريال وليفربول في نهائي دوري الأبطال) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموعد والتشكيلة المتوقعة لملحمة الريال وليفربول في نهائي دوري الأبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).