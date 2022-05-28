اكتشاف سبب تحول رائحة القهوة إلى مقززة بعد الإصابة بكورونا

2022/05/28 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة حديثة إلى السبب الذي يؤدي إلى تعطل حالة الشم عند الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد19.ونظرا لأن العالم ما زال يعاني من تداعيات جائحة الفيروس التاجي مع استمرار الإبلاغ عن إصابات جديدة في أجزاء عديدة من العالم، يعمل العلماء على تحديد آثار SARS-CoV-2 “الفيروس الذي تسبب في جائحة كورونا” على أجسامنا.وتعد […]

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