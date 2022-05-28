الأولى من نوعِها ..التربية تطلق خدمة الخط الساخن لطلبة الثالث المتوسط

2022/05/28 | 09:43 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الخطوة هي الأولى التي تنفذها وزارة التربية لتقدم الخدمة المُثلى لأبنائِها الطلبة الاعزاء.

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