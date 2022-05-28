2022/05/28 | 09:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مدير مدرسة حكومية في مقاطعة ألوار بولاية راجاستان الهندية بتركيب كاميرا مراقبة "سرية" في بيته، لتوثيق ضرب زوجته له والادعاء عليها في المحكمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باستخدام كاميرا مراقبة "سرية".. مدير مدرسة يوثق ضرب زوجته له) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باستخدام كاميرا مراقبة "سرية".. مدير مدرسة يوثق ضرب زوجته له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).