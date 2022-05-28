السعودية.. التحذير من 3 طرق للغش في أسعار البنزين

2022/05/28 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قناة "الإخبارية" السعودية من 3 طرق للغش في أسعار البنزين، وقالت في تقرير إنه "بعد انتشار شائعات غش البنزين بالمحطات الوقود والتلاعب في أسعار قراءة عداد المضخة، فإنها رافقت الجهات المختصة في جولة رقابية لتكشف أساليب التلاعب

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