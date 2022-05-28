غرفة عمليات في بغداد للتصدي للحمى النزفية

2022/05/28 | 10:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت،تشكيل غرفة عمليات مشتركة لوضع خطط توعوية عاجلة للتصدي للحمى النزفية.وقال العطا، في بيان صادر من قسم الإعلام والاتصال الحكومي تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"غرفة العمليات ضمت محافظة بغداد وعضوية عدد من المديرين العامين والمسؤولين في وزارتي الصحة والبيئة، والجهات ذات العلاقة ،مبينا انه"تم وضع خطة عاجلة للتوعية وتنفيذ حملة موسعة للوقاية من الحمى النزفية وارسال الفرق الرقابية والتفتيشية في عموم الاسواق والمناطق السكنية والمجازر لمتابعة مدى تنفيذ اجراءات وزارة الصحة بشأن الحيلولة دون وقوع اصابات جديدة في الحمى النزفية".من جهته اكد مدير عام دائرة التوعية والاعلام البيئي امير علي الحسون ان"الدائرة ملتزمة في تنفيذ اي جهد توعوي صحي وبيئي وبالتنسيق مع محافظة بغداد ووزارة الصحة في تعزيز مفاهيم التوعية في مجمل القضايا الصحية والبيئية منها هذه الحملة بخصوص الحمى النزفية ، والتي تلقى اهتمام خاص من قبل وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي".

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