استقرار اسعار الدولار بالاسواق العراقية لليوم الثاني على التوالي

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، استقراراً بالاسواق المحلية في عموم العراق لليوم الثاني على التوالي.
ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) اسعار صرف الدولار بحسب محال الصيرفة المنتشرة في بغداد والمحافظات العراقية الاخرى، حيث بلغ سعر الصرف كالتالي:
بغداد
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
الشمال
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
الجنوب
البيع 148.750 دينار
الشراء 147.750 دينار
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