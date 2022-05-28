كربلاء : ندوة إرشادية حول الآفات التي تصيب النخيل وطرق الوقاية منها ومكافحتها

2022/05/28 | 10:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الفرعي لقضاء الهندية احد

أفرع الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة عن

اشتراكه بالمشاهدة الحقلية التي

أقامتها دائرة الإرشاد والتدريب

الزراعي / المركز الإرشادي التدر

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