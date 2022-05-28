الرافدين يحدّد مبالغ القروض العقارية والفئات المشمولة

2022/05/28 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد مصرف الرافدين،اليوم السبت، مبالغ القروض العقارية والفئات المشمولة.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، أن"القروض العقارية تصل الى 150 مليون دينار وتشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين".

واضاف ان" تلك القروض تنوعت ما بين ترميم وتأهيل الدور السكنية وبناء الدور السكنية و شراء دار سكني".

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