السعودية.. ترقب لظاهرة فلكية فوق الكعبة

2022/05/28 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الجمعية الفلكية بجدة إن سماء مكة المكرمة ستشهد، السبت 28 مايو 2022، "تعامد الشمس على الكعبة المشرفة وقت الظهر بالمسجد الحرام، عند الساعة 12:18 ظهرا بالتوقيت المحلي (9:18 ص بتوقيت غرينتش)".

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