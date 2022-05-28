البرلمان يشكل خلية أزمة لمكافحة المخدرات في منطقة الحرية وباقي مناطق بغداد

2022/05/28 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وافق مجلس النواب اليوم السبت، على طلب النائبة عالية نصيف بتشكيل خلية أزمة لمكافحة المخدرات في منطقة الحرية وبقية مناطق بغداد.

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